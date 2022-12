Legambiente Bisceglie, piantati cento alberi in sei scuole cittadine

“Centro e sto! Anche questo anno, abbiamo festeggiato il consueto appuntamento che Legambiente onora da ben quattordici anni: la Festa dell’albero”. Con queste parole parte la nota a firma Legambiente Bisceglie.

“In sei scuole: don Tonino Bello, arc. Caputi, Martiri di via Fani; don Pierino Arcieri; IISS Dell’Olio e Pertini e ancora, nei giardini di Universo Salute, sono stati piantati cento alberi in totale. Una emozione indescrivibile e una festa bellissima con i piccoli alunni delle scuole – fanno sapere – attentissimi all’evento e partecipativi con poesie, cartelloni e canti”.

“Grazie a tutti gli insegnanti che hanno trasmesso gli importanti valori della cultura ambientalista a piccoli e grandi. Abbiamo inviato richiesta all’intero Consiglio Comunale di un piccolo contributo pro-capite di consiglieri, assessori e sindaco, per l’acquisto di alberi più grandi – continua la nota – da piantumare nelle scuole ma, ahinoi, l’invito è stato raccolto solo da Gianni Casella, Francesco Spina e Bisceglie Sportiva di Anellino e Galantino. A loro un ringraziamento particolare in quanto, con il loro fattivo contributo, sono stati acquistati e piantati quattro alberi di agrumi in altrettante scuole. Poi lecci, ginestre, querce da sughero e falso pepe, hanno adornato il verde cittadino”.