Lavori su via Dante Alighieri e Corso Umberto, si procederà per fasi al fine di ridurre i disagi

Una serie di lavori, eseguiti per conto di Acquedotto Pugliese, interesserà da lunedì 31 ottobre via Dante Alighieri e, a seguire, progressivamente, Corso Umberto I (tratto compreso dall’intersezione con via della Repubblica fino all’intersezione con via La Fonte).

Le attese ed importanti opere riguarderanno il controllo delle pressioni, il monitoraggio delle grandezze idrauliche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e lavori di sostituzione dei tronchi ormai vecchi e logori.

Pertanto, saranno apportate delle limitazioni al transito e alla sosta (disciplinate con apposita ordinanza, la n. 200 del 25 Ottobre u.s.), per sistemare al meglio i mezzi e le attrezzature idonee per operare con facilità, garantendo la sicurezza del cantiere senza creare problemi all’utenza della strada. Le operazioni saranno svolte infatti per fasi, così da limitare i disagi alla circolazione viaria ed alla vivibilità di questa parte urbana della Città.

La tempistica dei lavori sarà quindi la seguente:

Da lunedì 31 ottobre, dalle ore 07,00 alle ore 17,00:

1° Fase: Istituzione temporanea di divieto di transito e sosta con rimozione su ambo i lati, per tutti i veicoli, eccetto i veicoli necessari per effettuare le operazioni sopra descritte, in via Dante Alighieri su tutta la sua estensione.

Si precisa che, quotidianamente ad ultimazione dei lavori, dovrà essere ripristinata la circolazione veicolare.

Durante l’esecuzione dei lavori verrà temporaneamente invertito il senso unico di marcia di Corso Umberto I, tratto compreso dall’intersezione con Largo Castello/Alighieri fino a Pendio Misericordia.

Saranno apposte transenne mobili e/o altri deterrenti per non far defluire veicoli all’area interessata ai lavori in prossimità dei seguenti incroci eccetto i residenti:

Corso Umberto I/Via Dante Alighieri;

Pendio Misericordia/Strada Ferruccio;

Vico Fanfulla/Strada Santa Margherita;

Strada Santa Margherita/Via M.R. Imbriani;

Vico Dante Alighieri/Largo Misericordia;

Corso Umberto/Largo Misericordia;

Pendio Misericordia/Via G. Amendola.

Solo a conclusione dei precedenti lavori si passerà alla 2° Fase: Divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, per tutti i veicoli eccetto i veicoli necessari per effettuare le operazioni sopra descritte, in Corso Umberto I, tratto compreso dall’incrocio con via della Repubblica fino all’incrocio con largo Misericordia, lasciando libera alla circolazione veicolare un tratto di carreggiata sufficientemente ampia per il transito dei veicoli.

Con la 3° Fase ci sarà, anche qui dopo che saranno conclusi i precedenti lavori, l’istituzione temporanea di divieto di transito e sosta con rimozione su ambo i lati, per tutti i veicoli eccetto i veicoli necessari per effettuare le operazioni sopra descritte, in Corso Umberto I, tratto compreso dall’incrocio con via Porto fino all’incrocio con largo Castello/via Dante Alighieri.

L’impresa incaricata dei lavori dovrà, quotidianamente ad ultimazione dei lavori nella predetta via, dovrà essere ripristinata la circolazione veicolare.

Saranno apposte transenne mobili e/o altri deterrenti per non far defluire veicoli all’area interessata ai lavori in prossimità dei seguenti incroci eccetto i residenti:

Corso Umberto I/Via Dante Alighieri/Largo Castello;

Via Porto/Corso Umberto I;

Pendio Misericordia/via G. Amendola.

L’ultima fase, la 4°, interesserà Corso Umberto I, nel tratto compreso dall’incrocio con via La Fonte inclusa quest’ultima su tutta la sua estensione, fino all’incrocio con via Dante Alighieri.