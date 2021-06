“La scuola buona è vita”, Progetto Uomo mette in palio buoni acquisto per famiglie con studenti

«Riconoscere l’identità della famiglia e i suoi doveri-diritti, agevolarne la formazione e l’adempimento dei suoi compiti, è un’opera che la Repubblica adempie per il bene comune della società». È questo lo spirito con cui il Comitato Progetto Uomo lancerà l’iniziativa “La scuola Buona è vita“, che si svolgerà nei prossimi giorni. Grazie alla generosità di due realtà biscegliesi – l’azienda Biomar e la cartolibreria Arcobaleno – Progetto Uomo metterà in palio diversi buoni acquisto da cinquanta euro destinati all’acquisto di materiale scolastico, che verranno donati – in seguito a sorteggio – alle famiglie che parteciperanno al concorso.

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le famiglie che rispondano a determinati requisiti: saranno ammesse solo quelle residenti a Bisceglie, dotate di un Isee non superiore a 18mila euro e con almeno tre figli (anche nascituri), almeno uno dei quali in età scolare e ammesso con valutazione positiva all’anno scolastico successivo; qualora il figlio sia un maturando, verrà preso in considerazione il voto di ammissione agli esami di maturità.

Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste al numero 348 045 9717; entro mercoledì 30 giugno tutti coloro che soddisfino i requisiti citati potranno inoltre iscriversi al sorteggio contattando lo stesso numero telefonico. Al momento dell’iscrizione verrà comunicata anche la data e il luogo della cerimonia di estrazione dei premi in palio, che sarà pubblica e organizzata nel rispetto delle misure anti-contagio.