La parrocchia di San Pietro organizza percorsi dedicati all’ascolto

La comunità educante della parrocchia di San Pietro ha organizzato un percorso dove tutti sono protagonisti dell’“ascolto”.

Si tratta di tre incontri dove «insieme – scrive don Gaetano Corvasce, parroco della parrocchia S. Pietro in Bisceglie – si parlerà di quello che ci accade nel periodo dopo la pandemia, nel rapporto con i social e nella comunicazione in famiglia, dove spesso non ci capiamo. Sono invitati a partecipare famiglie, adulti e giovani, perché ascoltando insieme la Parola di Dio e attraverso il confronto intergenerazionale si desidera crescere personalmente e come comunità. Infatti la metodologia dell’incontro è quella del “dialogo intergenerazionale” che il Papa propone come strumento per costruire la Pace, nell’ultimo messaggio del 1 gennaio 2022. Lo stile è quello “sinodale”, dove il “camminare insieme” avvia un nuovo processo per vivere nella Chiesa».

Gli incontri si terranno:

Martedì 15 marzo ore 19,30;

Martedì 22 marzo ore 19,30;

Martedì 29 marzo ore 19,30.