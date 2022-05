La figura di don Pasquale Uva al centro dell’incontro organizzato dallo Sporting Club

In occasione del centenario della costituzione della congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza fondata da don Pasquale Uva, lo Sporting Club Bisceglie (Strada del Carro, 98) organizza sabato 21 maggio (ore 18.30) nella propria sala conferenze l’incontro dal titolo “Don Pasquale Uva, il servo degli ultimi”.

All’appuntamento prenderanno parte eminenti relatori del panorama ecclesiastico e medico che evidenzieranno la figura dell’illustre concittadino biscegliese, fedele servitore di Dio, nel maggio 2012 dichiarato Venerabile e per il quale è oggi in corso il processo di beatificazione in Vaticano.

Previsti gli interventi di S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo di Altamura – Acquaviva – Gravina, del dott. Domenico Laganara, già Primario di Medicina Interna P.O. Bisceglie, di Mons. Franco Lorusso, Parroco di S.M. di Passavia, del dott. Marcello Paduanelli, Direttore Amministrativo e Affari Generali Universo Salute Opera don Uva, e del dott. Tommaso Fontana, già Direttore Sanitario P.O. Bisceglie.

A fare gli onori di casa il Presidente dello Sporting Club, l’avv. Antonio Belsito. L’occasione sarà propizia per rendere a don Pasquale Uva il giusto tributo e la gratitudine per aver speso la Sua vita per gli ultimi nonché per aver dato vita ad uno dei più grandi esempi di carità cristiana attraverso l’assistenza ai malati che la storia della Chiesa conosca.

Per ulteriori informazioni contattare la direzione dello Sporting Club Bisceglie al 335/8153300, la prenotazione all’incontro è obbligatoria.