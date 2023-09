Job Day, opportunità di lavoro nel settore agroalimentare e dei servizi alle imprese

Le opportunità di impiego nel settore agroalimentare e dei servizi alle imprese è il tema del job day, in programma oggi, martedì 26 settembre, dalle ore 16:00 alle 20:00, presso Palazzo Tupputi e organizzato da Agromnia in collaborazione con Sophia Coworking.

L’evento rientra nel progetto “Orient@re al futuro”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia (Avviso “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dal POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020) e realizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Centro per l’impiego di Bisceglie e gli stakeholders del territorio.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto un talk di approfondimento tematico, moderato dal dott. Giuseppe Torchetti, con la partecipazione di:

Alessandro Ricchiuti (RIADA Partners);

Raffaele Lasciarrea (ILFRES srl);

Costanza Miscioscia (Mastrototaro Food);

Francesco Laporta (OP Agritalia);

Giuseppe Ciccolella (Frantoio Ciccolella);

Matteo Valente (Bauzaar).

Sarà possibile per i partecipanti consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio per la selezione nei desk aziendali dedicati allestiti per l’occasione.

Si tratta di un’opportunità utile a coloro che sono interessati a una carriera in settori strategici del nostro territorio.

La segreteria dell’evento sarà aperta già dalle 14:00.