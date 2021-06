Istituita area pedonale in via Nazario Sauro nei week end

Dal 13 giugno e fino al 29 agosto sarà istituita l’area pedonale urbana in via Nazario Sauro “per il tratto compreso dall’intersezione con via La Marina/via La Spiaggia sino all’intersezione con via Porto/via della Repubblica”.

Lo si legge nella delibera di giunta comunale n. 165 del 7 giugno.

“L’area pedonale sarà operativa nei soli giorni di venerdì, sabato e domenica e nella fascia oraria compresa dalle ore 20:00 alle ore 01:00“, si precisa.

Sarà consentito l’accesso al varco di Via La Marina / via la Spiaggia ai soli veicoli dei residenti di via La Spiaggia muniti di pass rilasciato dal Comando di Polizia Locale al fine esclusivo di poter raggiungere box in via la Spiaggia o per effettuare in detta via operazioni di carico e scarico delle merci.