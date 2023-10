Interruzione momentanea dell’energia elettrica / Tutte le vie biscegliesi interessate

Per via di lavori sugli impianti Enel Distribuzione comunica che martedì 17 e mercoledì 18 ottobre alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una momentanea interruzione dell’energia elettrica.

Le vie coinvolte martedì 17 ottobre dalle 08:30 e fino alle 15:30 saranno:

via Castelfidardo;

via Curtatone;

via Marsala;

via Pozzo Marrone;

via Solferino;

via san Lorenzo;

vico Soldani;

via Caputi;

vico san Lorenzo;

via Bari;

via Firenze.

Le vie coinvolte mercoledì 18 ottobre dalle 08:00 e fino alle 16:00 saranno:

salita pendio san Matteo;

largo Porta di Mare;

salita Campanile;

via Cristoforo Colombo;

via Nazario Sauro;

strada Quagliarella;

via Trieste;

via della Repubblica;

via arco Monterisi;

via arco sant’Antonio;

largo san Matteo;

via arco Azzella;

strada Lamantea;

via arco Fanelli;

via Albrizio;

piazza Duomo;

vico Pasculli;

vico san Matteo;

strada Gammarota;

salita pensio dan Marco;

via Repubbliche Marinare;

vico Trieste I e II;

vico sant’Antonio;

strada Priore.

Durante i lavori si invita a non utilizzare gli ascensori. Per segnalare disservizi o per ottenere informazioni: numero verde 803500 o sms al 3202041500 con il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.