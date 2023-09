Interruzione momentanea dell’energia elettrica in alcune vie della città / QUANDO

Per via di lavori sugli impianti Enel Distribuzione comunica che mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, dalle 08:00 e fino alle 15:30 alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una momentanea interruzione dell’energia elettrica.

Le vie coinvolte mercoledì 27 settembre saranno: via degli artigiani sn3, 8, da 14 a 18, 24, da 30 a 34, 40, 44, da 54 a 56, sn2, 50/a, 50/b, via ing. Castellucci da 2 a 3, sn1, 4, da 12 a 26, via Sergio Cosmai 43, da 47 a 57, via Fragata 157, 118, via Vincenzo Calace 1, sn1.

Le vie coinvolte giovedì 28 settembre saranno: via cala dell’arciprete 2a, 2b, 2c, 2f, 2l, 2m, 2n, via Fragata 1, 211, 2e, sn4, sn, via Fragata sparse 12/v, 14/v, r, u, t, via Marthin Luther King da 2 a 4. 8.

Durante i lavori si invita a non utilizzare gli ascensori. Per segnalare disservizi o per ottenere informazioni: numero verde 803500 o sms al 3202041500 con il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.