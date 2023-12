Inaugurato l’impianto sportivo polivalente nel plesso scolastico “Sergio Cosmai”

Questa mattina il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, insieme ad Assessori e Consiglieri comunali e ai Dirigenti scolastici Valentina De Gennaro e Domenico Cosmai, ha inaugurato il nuovo impianto sportivo polifunzionale outdoor e il playground all’interno del plesso scolastico “Sergio Cosmai”.

Nel corso della mattinata, gli studenti del IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” del plesso “Sergio Cosmai” e della scuola secondaria di 1° grado “Battisti-Ferraris” hanno animato la cerimonia con esibizioni di ginnastica ritmica, canti e balli. Ospiti anche alcuni ex alunni del plesso scolastico, oggi apprezzati portacolori di realtà sportive locali.

Nella palestra dell’edificio scolastico, inoltre, è stata installata una nuova pavimentazione in gommato e sono stati riqualificati gli spogliatoi.

“Siamo orgogliosi di rendere ufficialmente operativo il nuovo impianto sportivo. Tutta la comunità scolastica potrà beneficiare di questo campo, dove i ragazzi potranno praticare diverse discipline sportive. Per questo, siamo assolutamente convinti dell’importanza di investire nelle infrastrutture che promuovono uno stile di vita sano e attivo, favorisce integrazione e inclusione all’insegna dei valori dello sport. Questo nuovo impianto è destinato a diventare un luogo di aggregazione per cittadini di tutte le età”, ha spiegato il Sindaco Angelantonio Angarano.

“L’attività fisica è un aspetto fondamentale della formazione dei nostri bambini. È importante riuscire a portare avanti di pari passo la formazione scolastica e il benessere fisico, componenti essenziali nella formazione dei ragazzi. Come Amministrazione ci stiamo impegnando a riqualificare tutti gli spazi scolastici in cui i ragazzi passano gran parte del loro tempo, e questo è solo l’inizio di un lungo percorso”, ha aggiunto l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Emilia Tota.

“Stiamo lavorando sia per dotare la Città di nuove strutture sportive che permettano ai ragazzi di fare sport in sicurezza, creandole lì dove sono necessarie, sia per riqualificare quelle in degrado. Sappiamo che lo sport è fondamentale per trasmettere ai più giovani i giusti valori dello stare insieme e del rispetto delle regole. Anche le società sportive della Città potranno beneficiare di questo nuovo impianto, sperando di poter contribuire ai loro futuri successi”, ha sottolineato l’Assessore allo Sport, Maurizio Di Pinto.