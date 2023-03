Il simulacro del Cristo Morto visita la Parrocchia Stella Maris di Bisceglie

Grazie alla Confraternita del Sacro Cuore di Gesù che ne cura e diffonde il culto, dal 17 al 19 marzo la parrocchia di Stella Maris accoglierà il simulacro del Cristo Morto (Criste ind’a la caténe).

Ricco il programma delle iniziative messe a punto da don Francesco Colangelo, Parroco di Stella Maris e Cappellano del Cimitero, in collaborazione con il Consiglio Pastorale, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, per celebrare il 133° anniversario della realizzazione del simulacro e per vivere una “sosta”, un tempo di grazia, all’interno dell’itinerario quaresimale.

Programma:

17 MARZO – Venerdì della III settimana di Quaresima

Presso la CAPPELLA del CIMITERO

Ore 15.00:

Il Cappellano, la Confraternita e i fedeli accolgono il simulacro di Cristo

Morto

Ore 15.30:

Via Crucis nella Cappella del Cimitero.

Presso la PARROCCHIA “STELLA MARIS”

Ore 17.30:

Il Parroco e i fedeli di “Stella Maris” accolgono il simulacro in Parrocchia

Preghiera personale – Confessioni

Ore 19.00:

Preghiera del Vespro

Preghiera personale – Confessioni

Ore 21.00:

“Alle sorgenti della Passione” – Preghiera comunitaria

Preghiera personale – Confessioni

Ore 23.30:

Preghiera di Compieta

18 MARZO – Primi vespri della IV Domenica di Quaresima (della Gioia)

Ore 7.00:

S. Messa presieduta da don Mauro Camero

Preghiera personale – Confessioni

Ore 12.00:

Preghiera dell’Angelus

Preghiera personale – Confessioni

Ore 15.00:

L’Ora della Croce

Preghiera dinanzi al simulacro del Cristo Morto con la Confraternita del

Sacro Cuore di Gesù

Preghiera personale – Confessioni

Ore 19.00:

S. Messa presieduta da don Ferdinando Cascella

Preghiera personale – Confessioni

Ore 21.00:

Dalle sue piaghe… la salvezza

Preghiera comunitaria presieduta da don Pietro d’Alba

Ore 23.30:

Preghiera di Compieta

19 MARZO – IV Domenica di Quaresima (della Gioia)

DOMENICA INSIEME

Ore 11.00:

S. Messa della famiglia presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni

Ricchiuti – Benedizione dei Papà

Preghiera personale – Confessioni

Ore 19.00:

S. Messa presieduta dal Parroco e preghiera conclusiva dinanzi al simulacro di Cristo Morto