“Il Natale sotto casa”, iniziativa in Corso Umberto per bambini e famiglie

Una festa per bambini e famiglie per animare il periodo natalizio in una zona periferica della città. È questo l’obiettivo di Associazione 21 e alcune imprese attive sul territorio biscegliese: U Chiazzéire, Pizzeria dal Ciccione, Rogal Café e Lo Zucchero Filato. Questi i propositi del “Il Natale sotto casa“.

Appuntamento venerdì 9 dicembre, per poi replicare anche venerdì 16, sul piazzale presente tra Corso Umberto, via Lecce e via Sonnino, a partire dalle 18.00. Un’iniziativa a tema natalizio pensata per i bambini e le loro famiglie ma aperta ovviamente a tutti.

I negozi di quartiere faranno vivere l’atmosfera del Natale tra pettole, panzerotti, caldarroste, vin brulé, caramelle e cioccolata calda. Non solo, ad animare la serata di venerdì 9 dicembre un giovanissimo burattinaio e giochi di fuoco che incanteranno grandi e piccoli.

“I negozi di prossimità – spiegano gli organizzatori – sono fondamentali per le nostre città, rappresentando un presidio sociale e di sicurezza per le famiglie e per i quartieri. Con ‘Il Natale sotto casa – a misura di bambino’, evento patrocinato dal Comune di Bisceglie, vogliamo portare la gioia delle feste natalizie anche in una zona poco frequentata, soprattutto di sera. Un modo semplice per riaccendere una luce sul nostro territorio, quello dove viviamo e lavoriamo ogni giorno. Un’iniziativa che speriamo diventi un appuntamento fisso del Natale biscegliese e si possa proporre anche in altre zone della città”.