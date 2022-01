Il Giro d’Italia di Plogging farà tappa a Bisceglie

Farà tappa anche a Bisceglie il primo Giro d’Italia di Plogging. Ad annunciarlo è Nicolas “Nick” Gentile, presidente del gruppo Plogging Puglia, attivo su Bisceglie e sul territorio della provincia; la tappa – ventottesima del giro – è prevista per domenica 7 agosto.

Una delle ultime tendenze in materia sportiva, il Plogging unisce i benefici fisici e mentali dell’attività motoria a una mission di grande importanza: liberare l’ambiente dai rifiuti. I partecipanti al Plogging sono dunque appassionati che praticano attività fisica – corsa, pattinaggio, jogging – armati di guanti e buste per liberare il loro percorso dai rifiuti, nonché di mascherine per il rispetto delle norme anticontagio. Il gruppo biscegliese Plogging Puglia – uno dei primi in Italia – fu fondato cinque anni fa da Nick Gentile, nato a Parigi ma originario di Bisceglie; il gruppo, nato in origine come strumento di integrazione per i numerosi migranti ospiti a Bisceglie, si è poi esteso richiamando appassionati da tutta la provincia.

La nascita di sempre più gruppi locali dedicati a questa pratica ha infine permesso l’organizzazione del primo “Giro d’Italia di Plogging”: quarantasei tappe che, con appuntamenti domenicali, collegheranno le principali città italiane in una festa all’insegna di equilibrio psicofisico e di armonia con la natura. L’iniziativa partirà domenica prossima, 23 gennaio, da Pordenone e si concluderà il 27 novembre con l’ultima tappa a Cagliari. Tre le soste pugliesi previste: dopo Bisceglie sarà la volta di Foggia (gruppo plogging So’bellicos) il 18 settembre e infine Bari (gruppo Vieni con me) il 2 ottobre.

«Vorremo trasmettere», dichiara Nick Gentile, «un solo messaggio di unione e speranza per l’ambiente e per il nostro futuro. Noi siamo convinti che le cose spontanee che partono dalle persone semplici debbano essere promosse e sostenute con vigore, e dunque siamo qui ad informarvi di questa bellissima iniziativa che ci vedrà coinvolti per tutto il 2022.»

È possibile seguire gli aggiornamenti sul Giro d’Italia attraverso la pagina Facebook Giro Italia Plogging 2022.