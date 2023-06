Giornata del Donatore di Sangue, Avis e Comune colorano di rosso Palazzo San Domenico

Come ogni anno il 14 giugno è la Giornata in cui si celebra in tutto il mondo la nobile azione della donazione di sangue e, a tal proposito, l’Avis di Bisceglie tiene a ringraziare le donatrici e i donatori: “Siete il cuore pulsante della nostra associazione”, affermano da via Lamarmora, sede dell’associazione biscegliese.

“Non ve ne accorgete, ma il vostro contributo con la vostra periodica donazione è davvero fondamentale per aiutare chi ne ha bisogno. Siete ciò che abbiamo di più prezioso nella nostra comunità e continueremo a ringraziarvi e celebrarvi giorno per giorno e soprattutto in giornate come questo”, tengono a ribadire dal direttivo Avis, presieduto da Patrizia Ventura.

“Grazie a tutti coloro che periodicamente dedicano quindici minuti della loro vita per salvare quella degli altri – scrivono responsabili e volontari Avis Bisceglie – Ringraziamo inoltre l’amministrazione comunale di Bisceglie per aver accolto la nostra richiesta di ‘colorare’ di rosso il Palazzo di Città e alcuni monumenti più importanti di Bisceglie, tra cui proprio quello dedicato ai donatori di sangue in piazza sant’Agostino, mostrando sensibilità e vicinanza nei confronti di una tematica a noi molto cara come quella della donazione di sangue”.

Dallo staff Avis Bisceglie ricordano, inoltre, che è possibile donare sangue ogni lunedì, venerdì e sabato dalle 8:00 alle 10:30, prenotandosi al numero 3460527760 o sui canali social dell’associazione.