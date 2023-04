Futuro Anteriore, borse in palio per cinque progetti artistici sul tema della Bellezza

Resterà aperto fino a martedì 16 maggio il bando indetto da Futuro Anteriore rivolto a cinque artisti. L’associazione biscegliese mette infatti in palio cinque borse di studio a cinque progetti che abbiano come fulcro la valorizzazione della Bellezza. L’importo di ciascuna borsa ammonta a 700 euro.

L’apertura del bando segue la Giornata Internazionale della Salute, celebrata il 7 aprile e istituita dall’Oms per sensibilizzare la popolazione sui fattori che definiscono lo stato di salute degli individui, tra i quali figura il benessere sociale. Rispondendo a questa sollecitazione, l’associazione Futuro Anteriore ha dunque deciso di finanziare l’attuazione di cinque progetti di ricerca socio-culturale sul tema della Bellezza, intesa come elemento imprescindibile per il benessere sociale dell’individuo. Il bando è indirizzato a progetti – anche di gruppo – che prevedano l’utilizzo di pratiche artistiche (movimento, suono e immagine) per valorizzare la Bellezza in ambiti considerati solitamente liminali come disabilità, disturbi psichiatrici o malattie degenerative.

«Il progetto “Cantieri Sociali Art’è”», comunica l’associazione, «come da programma, prenderà avvio a Giugno 2023 attraverso una serie di attività e iniziative. È un invito a interrogarsi su come ciò che spesso è o rischia di restare alla periferia o al di fuori della coscienza e della conoscenza collettiva, crea o può creare bellezza condivisa e benessere diffuso di una Comunità che cresce investendo più attenzione, tempo e risorse in Capitale Sociale.»

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente online, tramite un form Google (clicca qui) e dovrà comprendere, oltre a una descrizione del progetto, anche i dati anagrafici dell’artista (o degli artisti), un curriculum vitae e un portfolio dei propri lavori. È possibile prendere visione del regolamento integrale qui.