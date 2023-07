FontaninApp, per censire, reperire e segnalare le fontane pubbliche anche a Bisceglie

La Regione Puglia e l’Acquedotto Pugliese hanno rilasciato la nuova versione di FontaninApp, l’app che consente di conoscere l’ubicazione delle fontane pubbliche della Puglia e le indicazioni per raggiungerle e utilizzarle.

La nuova versione dell’applicazione gratuita, con nuova interfaccia e nuove funzionalità, presenta le sezioni:

– “Ricordati di bere” per ricevere notifiche personalizzate e ricordarti di bere abbastanza acqua durante la giornata;

– “Fontana più vicina” per localizzare le fontanine sulla mappa e in realtà aumentata, aprendo la fotocamera, con le caratteristiche dell’acqua pubblica distribuita nella tua zona;

– “Vediamoci qui” per condividere la posizione di una fontanina con amici.

Nella nuova versione ciascuno potrà anche censire, inserendo foto e descrizione, una fontanina non segnalata sulla mappa, contribuendo a diffondere la cultura dell’acqua pubblica. Sono circa 2.300 le fontane pubbliche censite in Puglia.

Il progetto è stato realizzato dall’Acquedotto Pugliese, in collaborazione con il Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale Puglia, con il patrocinio dell’Anci Puglia e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Per approfondimenti: http://rpu.gl/kKIj4