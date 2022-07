FIALS: “Adottata delibera assunzione OSS, grande lavoro Asl Bt per assistenza a unità operative”

Notizie positive giungono dalla FIALS Bat in merito alle richieste fatte nelle ultime settimane che hanno trovato piena collaborazione da parte della Asl BT.

“La FIALS attraverso varie note – si legge nel comunicato – aveva segnalato alla nuova Direzione Generale della Asl Bt due problematiche molto importanti al fine di evitare gravi criticità nei reparti di degenza, la prima era la necessità di prorogare tutti i contratti in scadenza il 30 giugno scorso. Segnalazione immediatamente accolta, infatti, con disposizione n°0047467 del 29 giugno la Direzione Strategica Aziendale Della ASL BT a prorogato al 31 dicembre 2022 tutti contratti in scadenza a giugno scorso”.

“La seconda questione sollevata dalla FIALS riguardava la grave situazione in cui versavano i 33 Operatori Socio Sanitari per i quali le loro procedure assuntive erano state sospese per dar seguito ad alcune verifiche sui piani dei fabbisogni. Oggi possiamo annunciare – commentano positivamente – che grazie all’impegno della nuova direzione strategica aziendale composta dalla Direttrice Generale Tiziana Dimatteo e dai direttori Alessandro Scelzi e Ivan Viggiano, questi lavoratori saranno convocati venerdì 15 luglio per la sottoscrizione dei contratti di lavoro, e quindi dal 16 luglio potranno prendere servizio andando a rafforzare gli organici delle unità operative dei tre ospedali della Asl BT”.

“La FIALS Bat, guidata dai Segretari Angelo Somma e Sergio Di Liddo esprimono piena soddisfazione per i grandi risultati raggiunti a favore di queste famiglie preoccupate per il loro futuro occupazionale e ringraziano la Direzione Strategica Aziendale della Asl Bt per l’accoglimento delle istanze, tutte rivolte a favore dei lavoratori preoccupati per il loro futuro occupazionale e al buon funzionamento di tutti i servizi della Asl Bt e colgono l’occasione – conclude la nota – per formulare gli auguri e buon lavoro a tutti i neo assunti.