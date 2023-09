Estratti i numeri della lotteria di “Libri nel Borgo Antico”: i biglietti vincenti

Come da tradizione, in occasione dell’ultimo appuntamento dell’edizione 2023 di Libri nel Borgo Antico, svoltosi ieri sera, sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria organizzata da Associazione Borgo Antico, con in palio tre buoni da spendere nell’acquisto di libri.

Il primo premio, che consiste in un buono libri dal valore di 150 euro, è stato vinto dal possessore del biglietto n. 2051. Il secondo premio (buono da 100 euro) va al biglietto n. 0348 e il terzo premio (buono da 50 euro) al biglietto n. 4872.

I biglietti vincenti potranno essere convertiti in libri presso la libreria Abbraccio alla Vita in via XXIV Maggio 44 a Bisceglie.