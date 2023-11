Energia elettrica, interruzione momentanea in diverse vie della città / QUANDO e DOVE

Per via di lavori sugli impianti Enel Distribuzione comunica che lunedì 6 e martedì 7 novembre alcune vie della città di Bisceglie saranno interessate da una interruzione momentanea dell’energia elettrica.

Le vie coinvolte lunedì 6 novembre dalle 8 alle 15:30 saranno: via Castelfidardo, via Curtatone, via Marsala, via Pozzo Marrone, via Solferino, via san Lorenzo, vico Soldani, via Vincenzo Caputi, vico san Lorenzo, via Bari, via Firenze.

Le vie coinvolte lunedì 6 novembre dalle 8 alle 16 saranno: vico Fragata a Monte, via Fragata, via Luigi d’Angiò, via arti e mestieri, via Ricasoli, vico Sella, via delle Caterinette, via degli artigiani da 9 a 15, via Plebiscito, Corso Umberto 179, 195, 197/b, 199/a, via Vincenzo Calace da 1 a 3, via Michelangelo, vico Fragata, vico Minghetti, traversa Fragata.

Le vie coinvolte martedì 7 novembre dalle 11 alle 15:30 saranno: via Luigi Papagni, via Roma, via Salvatore Silvestris, via san Lorenzo, via Pozzo Marrone, Largo Mons. Giannattasio, via De Gasperi, via Ariosto, via Fratelli Bandiera, via Curtatone, via Pietro Micca, vico Soldani, vico Salvatore Silvestris, via Europa, via Campagnola, vico san Lorenzo, via Pastrengo, via Gargano, via Torino, via Varese, via Cesare Battisti, via Pompeo Sarnelli, via Bari, via Goito, via Bassi, via da Mercante, via Montebello, via Zanardelli, via Vincenzo Caputi 15, via Nicotera, via Cairoli.

Durante i lavori si invita a non utilizzare gli ascensori. Per segnalare disservizi o per ottenere informazioni: numero verde 803500 o sms al 3202041500 con il codice POD(IT001E…) presente in bolletta.