Donatori di sangue a raccolta: Avis indìce data domenicale straordinaria

Ancora una volta Avis Bisceglie rinnova l’invito, rivolto a tutti i cittadini, a donare sangue. I volontari dell’associazione sono infatti pronti ad accogliere i donatori nella sede di via Lamarmora 6 ogni lunedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 10.30; per questa settimana sarà prevista anche una donazione straordinaria domenica 29 novembre, donazione che si svolgerà dalle 8 alle 11.

La donazione di sangue, ricordano i volontari Avis, è una delle attività contemplate dai decreti governativi tra le “uscite per necessità”, per cui gli spostamenti ai fini della donazione sono, oltre che legittimi, anche ben accetti. Naturalmente, in ottemperanza alle norme anti-contagio, è necessario accedere al centro soltanto previa prenotazione: si potrà prenotare singolarmente il proprio posto chiamando al numero 346 052 7760 dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (dalle 17 alle 20).