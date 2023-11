Disagi per mancanza d’acqua in centro: sindaco incontra la dirigente di Acquedotto Pugliese

Si sono susseguite negli ultimi giorni numerose segnalazioni di residenti ed esercizi commerciali nella zona di San Lorenzo e di via Luigi Papagni per la mancanza di acqua o per una pressione scarsa in uscita, al punto da non poter permettere il normale svolgimento delle attività e la quotidiana routine di igiene personale.

Il sindaco Angelantonio Angarano ieri mattina, insieme al Dirigente della Ripartizione Tecnica, Giacomo Losapio, ha incontrato a Bari la Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa, per discutere dei disagi dei residenti, comprese famiglie con disabili, alle prese nuovamente con mancanza di acqua.

“Come già fatto nel precedente incontro avuto a Bisceglie con Dirigenti AQP, ho chiesto che in quelle zone siano mantenute pressioni tali da evitare ripercussioni negative sulla vita quotidiana e sul lavoro degli esercizi commerciali, nelle more che gli utenti possano adottare i dovuti accorgimenti tecnici per adeguarsi alla transizione in atto da parte di AQP, che va verso una gestione più razionale di portata e pressione, preservando la rete da rotture ed evitando gli sprechi di acqua. Un processo condivisibile per le sue finalità e, peraltro, indicato dalle autorità competenti che, per gradi, riguarderà tutta la Città. Ringrazio la Direttrice Portincasa per l’interessamento e l’intervento immediato. Apprendo, infatti, che già da questa mattina l’acqua è tornata nelle zone in cui nei giorni scorsi si erano verificati disagi”, scrive il primo cittadino.

“Resta opportuno, anche per il futuro, mettere al corrente con congruo anticipo i cittadini della transizione in corso, facendo in modo che sia quanto più condivisa e armoniosa possibile. Allo stesso modo è necessario che anche gli amministratori di condominio siano resi edotti, affinché possano programmare gli interventi ove necessari”, ha concluso il sindaco Angarano.