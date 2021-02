Decisione definitiva: la Puglia in zona gialla dall’11 febbraio

Tempi anticipati per il passaggio in zona gialla per la Puglia: da giovedì 11 febbraio il territorio regionale lascerà la zona arancione.

A decretarlo il Ministero della Salute in sinergia con l’Istituto superiore di sanità in seguito alla richiesta della Regione, che ha chiesto di ricalcolare i dati e di cambiare decisione, è stata così accolta.

“Si è trattato di una discussione molto tecnica, esiste un tecnicismo nella comunicazione dei posti letto della Protezione civile che sono definiti disponibili ma non attivati – spiega Lopalco -. Abbiamo fatto capire al ministero che quei posti erano attivabili in qualsiasi momento. Quanto al trend, il ministero registrava un aumento dei casi del 2 per cento. Noi abbiamo invece fatto notare che quell’aumento settimanale non incideva sul trend mensile che invece è in discesa”.