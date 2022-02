Da New York a Bisceglie, messa di suffragio per il concittadino Vincenzo Valente

Questa sera, lunedì 14 febbraio alle ore 19 presso la chiesa Santa Maria della Misericordia sarà celebrata una santa messa in suffragio di Vincenzo Valente, “concittadino” che ha sempre portato nel cuore e onorato Bisceglie con fierezza e orgoglio, anche a migliaia di chilometri di distanza.

Un pensiero vola da New York a Bisceglie, la “sua” amata Bisceglie che gli aveva dato i natali e caratterizzato gli anni della sua giovinezza prima della partenza alla volta della Grande Mela, terra di sogni e promesse, in cerca di nuove opportunità di vita e lavoro.

A New York, dove si era affermato sia in campo lavorativo che sportivo, tanto da entrare nella Soccer Hall of Fame dello Stato, si era distinto per aver portato anche un pizzico della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra enogastronomia. Oggi i suoi affezionati familiari e quanti gli volevano bene potranno dedicargli un amorevole pensiero.