Da Gaza a Kiev la strage degli innocenti, a Bisceglie incontro con Andrea Iacomini

La strage degli innocenti non è solo un evento di duemila anni fa, ma continua oggi in tanti scenari di guerra sparsi per il mondo, da Gaza all’Ucraina ma non solo. Di questo e degli interventi a favore dei bambini parlerà Andrea Iacomini, portavoce nazionale dell’UNICEF, in un incontro organizzato dai Rotary Club di Bisceglie, Andria Castelli Svevi, Barletta e Trani previsto per questa sera 8 aprile alle ore 19.45 presso l’Hotel Salsello.

All’evento è previsto l’intervento di Mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura – Gravina e presidente nazionale di Pax Christi. Concluderà la serata Vincenzo Sassanelli, Governatore del Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata), coordinatore internazionale dei consulenti della Fondazione Rotary per i progetti riguardanti acqua e strutture igienico-sanitarie.

“Il Rotary International – si legge nella nota – ha da sempre la pace e la prevenzione dei conflitti tra le sue priorità e il Distretto 2120 è attualmente impegnato nella realizzazione di un progetto a sostegno delle scuole di Ramallah, in Palestina, frequentate congiuntamente da musulmani e da cristiani di varie confessioni. La serata è aperta al pubblico, con l’auspicio di sensibilizzare sempre più la cittadinanza sull’assurdità e sulla follia della guerra – concludono dal Rotary Bisceglie – che colpisce in maniera indiscriminata le persone più deboli e indifese e, in modo ancora più assurdo, i bambini”.