Covid, migliorano i dati in Puglia: sempre più vicina la zona bianca

È la quarta settimana consecutiva di calo per l’indice Rt in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale fatto dall’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute sulla diffusione dell’epidemia da Coronavirus. Il dato si attesta a 0.68, in calo rispetto a sette giorni fa, quando era pari a 0.72. Diminuisce anche il dato relativo all’incidenza. La media nazionale è scesa a 32 casi di positività settimanali ogni 100 mila abitanti, mentre il precedente rilevamento dell’Iss segnalava 47 casi ogni 100 mila abitanti.

In Puglia l’incidenza a 7 giorni è in calo a 31 casi su 100.000 abitanti (era 34.66 nella settimana dal 24 al 30 maggio). La percentuale di positività è invece al 3%. La stima dell’Rt puntuale (calcolato al 18 maggio 2021) è di 0.67. La classificazione complessiva di rischio è bassa, con un’allerta segnalata. In calo il numero totale dei casi e dei focolai.

Decisamente in miglioramento la situazione sul fronte ospedaliero: l’occupazione – nelle strutture pugliesi – dei posti riservati ai pazienti Covid in terapia intensiva cala all’8%. Percentuale leggermente più alta per i ricoveri di persone ricoverate nei reparti ordinari, pari al 13%. Entrambi i dati sono ben al di sotto della soglia di criticità fissata dal Ministero della Salute.

Sulla base di questo andamento positivo, e le indicazioni della Cabina di Regia, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, potrebbe decidere di far passare la Puglia in zona bianca dal prossimo 14 giugno.