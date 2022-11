Coupon gratis e un omaggio per “Calici nel Borgo Antico” ai donatori Avis / DATE delle donazioni

Un calice omaggio per partecipare a Calici nel Borgo Antico per chi donerà sangue per l’Avis di Bisceglie: è la nuova iniziativa di solidarietà promossa dalle associazioni Borgo Antico e Avis.

Basterà recarsi presso il centro trasfusionale dell’ospedale nelle mattine di venerdì 18 e sabato 19 novembre, donare sangue e ricevere un calice e i coupon degustazione per partecipare gratuitamente a “Calici nel Borgo Antico”. Ancora una volta solidarietà e cultura si uniscono per promuovere il bene comune: le associazioni Borgo Antico e Avis Bisceglie, infatti, rinnovano la loro annuale partnership in vista dell’organizzazione dell’edizione 2022 di “Calici nel Borgo Antico” in programma venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre.

“Abbiamo inteso rinnovare la collaborazione con l’Avis Bisceglie da sempre impegnata nell’aiuto nei confronti di chi ha urgente bisogno di sangue e plasma – dichiara la presidente dell’associazione Borgo Antico, Alessandra Di Pierro – È per noi un grande piacere unire le finalità eno-culturali dell’evento alla nobile azione che Avis Bisceglie e donatori tutti svolgono ogni giorno manifestando attraverso un atto volontario e gratuito una concreta solidarietà verso chi ne ha bisogno”.

“Grazie all’associazione Borgo Antico per questo pensiero nei confronti delle nostre donatrici e dei nostri donatori – sottolinea Patrizia Ventura, presidente Avis Bisceglie – Si tratta di un gesto che denota l’evidente rilevanza dell’operato della nostra realtà e la sensibilità dei donatori che mai smetteremo di ringraziare”.

Per donare sangue per l’Avis di Bisceglie è necessario prenotarsi al numero 3460527760 chiamando o inviando un messaggio Whatsapp.