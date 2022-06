Convegno di Arte in Cucina allo Sporting Club: “La chiave del successo per perdere peso”

Angela Caccialupi, promoter della food community biscegliese “Arte in Cucina”, annuncia il nuovo appuntamento organizzato per oggi, sabato 11 giugno, alle 18:30, presso lo Sporting Club di Bisceglie (Strada del Carro, 98). L ’evento, promosso dal medesimo circolo sportivo, presieduto dall ’avvocato Antonio Belsito, avrà come principale argomento: “La chiave del successo per perdere peso. Un programma rivoluzionario per perdere peso mangiando”.

Si tratta di un’iniziativa strutturata in due parti: la prima nella formula dell’incontro culturale, in cui a relazionare sarà la dottoressa Mina Lopez, naturopata e floriterapeuta, specializzata in medicina naturale e conoscitrice di alimentazione nutraceutica, di concerto a Claudio Patrucco, ricercatore ed esperto di alimenti nutraceutici, che avrà modo di esporre concetti dell’alimentazione salutistica.

A seguire si terrà una serata conviviale allietata dal sax del DJ Raffaele Pistilli. Il sassofonista, nato a Sannicandro di Bari e laureatosi presso il Conservatorio “Nicolo Piccinni” di Bari, è insegnante di Musica presso la Scuola Media “Dante Alighieri” di Casamassima.

L’occasione sarà utile per affrontare il rapporto tra cibo e salute: cosa e come mangiare, anche in ragione delle nuove scoperte scientifiche. Si accede su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3315907736.