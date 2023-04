Confraternita Sacro Cuore di Gesù: “Grazie a tutti per l’ottima riuscita dei riti devozionali” / FOTO

“Si sono conclusi i riti della settimana Santa. Quest’anno, come non accadeva da tempo, si sono svolte con grande partecipazione da parte dei fedeli e della cittadinanza. Desideriamo rivolgere alcuni ringraziamenti a nome del Priore e del consiglio della Confraternita del Sacro Cuore Parrocchia Abbazia SS. Matteo e Nicolò”, commenta così il Priore Domenico Monopoli, insieme a tutto il Consiglio e alla Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, l’ottimo svolgimento dei riti devozionali.

“Ringraziamo il coordinatore zonale e Padre Spirituale della Confraternita, don Giuseppe Abbascià, per la sua presenza. Insieme a lui i presbiteri che hanno partecipato. Tutti i fedeli che hanno percorso con noi le strade della città e sia coloro che hanno organizzato i momenti di preghiera. Un grazie alle comunità parrocchiali per aver animato la Via Crucis cittadina. Un doveroso ringraziamento lo rivolgiamo, al Comandante della Polizia Municipale, per la disponibilità, nonché agli agenti della polizia municipale che hanno prestato il loro servizio durante la processione del Cristo Morto”, scrive Monopoli.

“Un sentito ringraziamento alla Pro Loco, all’Amministrazione Comunale in occasione del percorso a luci spente di via Cardinale Dell’Olio. Grazie alla banda ‘Città di Bisceglie’ diretta dai Mm° Benedetto Grillo per la perfetta esecuzione delle marce funebri – aggiunge Monopoli – Un ringraziamento a Bisceglie24 perché, con la professionalità offerta, ha reso possibile la diretta streaming nel percorso di rientro del simulacro del Cristo Morto”.

“Un sentito ringraziamento a tutta la cittadinanza, alle parrocchie di San Lorenzo e Madonna di Passavia per l’accoglienza ricevuta e alla Comunità di Stella Maris per aver vissuto intensamente nel periodo quaresimale la Statio del Cristo accolto da tutta la comunità con fede e amore. Infine (ma non per ultimo) ringraziamo di cuore tutti i benefattori, gli sponsor che ci permettono ancora una volta di custodire le tradizioni e valorizzare i nostri riti. Grazie di cuore a tutti”.

Appuntamenti alla Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù che sarà celebrata il 16 giugno.