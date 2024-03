Confcommercio Bisceglie, si allarga la platea della campagna fotografica avviata con Ciak

L’iniziativa di Ciak Fotografia, sposata da Confcommercio Bisceglie, per dare valore, risalto, giusto merito a quanti hanno impegnato decenni della propria vita al lavoro, alla propria bottega artigianale, al negozio di vicinato, al territorio attraverso la loro arte, si allarga e abbraccerà ulteriori profili professionali.

La prima edizione della campagna fotografica, che ha chiamato a raccolta i titolari delle attività storiche del territorio con quasi 40 anni nei più diversi settori commerciali, artigianali, della ristorazione, della ricettività, sta coinvolgendo anche le libere professioni e i primi cittadini che si sono succeduti a Palazzo San Domenico.

«L’idea, nata inizialmente per commercianti, artigiani ed esercenti della città, ha preso una direzione più inclusiva – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Sono tante le figure biscegliesi, sotto i profili della libera professione, come avvocati, medici, giornalisti e così via, e delle istituzioni che hanno scritto pagine importantissime del tessuto economico, sociale, culturale, politico-amministrativo. Pertanto, in sinergia con Ciak, abbiamo voluto proseguire l’iniziativa dandole più ampio respiro e coinvolgendo ancora più personalità imprescindibili quando si parla della storia della città di Bisceglie. Abbiamo voluto includere tutti coloro che hanno lasciato una traccia indelebile sul territorio cittadino, ciascuno nel proprio ambito di operatività, e abbiamo voluto farlo attraverso l’arte fotografica perché in un mondo sempre più social, vorremmo lasciare un segno tangibile diverso da ciò che viene visto in rete e creare un momento di condivisione».

«Gli scatti, che saranno presto esposti al pubblico in una mostra tematica, immortaleranno tante figure non solo del mondo del lavoro, ma anche delle istituzioni. Non tralascerà, teniamo a sottolinearlo, nemmeno giovani realtà imprenditoriali e commerciali che si stanno affermando sempre più e meritevolmente nel panorama cittadino e non solo», mette in evidenza Carriera.

Presto la prima tranche di scatti prodotti da Ciak Fotografia giungerà al termine e saranno resi noti luogo e date dell’esposizione che si preannuncia un misto tra amarcord e futuro.

La seconda edizione della campagna sarà avviata a fine anno con nuovi scatti che daranno lustro e merito a quanti non sono riusciti a far parte di questo percorso in questa prima parte dell’idea.