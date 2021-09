Concorso pubblico per reclutamento allievi finanzieri: ecco come presentare domanda

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Nr. 72 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri per l’anno 2021-2022, di cui 1199 del contingente ordinario e 210 del contingente di mare. Per gli interessati il comando provinciale di Bari segnala che le domande di partecipazione al concorso saranno compilate esclusivamente mediante la proceduta telematica disponibile sul portale https://concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro le ore 12.00 dell’11 ottobre 2021.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6.07.2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato.

Tutti i candidati devono, inoltre, procedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, ad eccezione dei volontari delle forze armate in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro tale data a cui è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Ulteriori approfondimenti e dettagli sono disponibili sul sito: WWW.GDF.GOV.IT