Concorso Comune di Bisceglie, preselettive al Pala Florio di Bari per 9 posti

Il concorso al Comune di Bisceglie riservato ai 4 agenti di Polizia Locale categoria C, 3 istruttori amministrativo/contabile sempre categoria C e 2 istruttori direttivo amministrativo categoria D si terrà al Pala Florio di Bari. Lo conferma la determina n.253 del 23 marzo 2022 e pubblicata sull’albo pretorio nel pomeriggio di giovedì 24 marzo.

Nella determina, inoltre, si evince che le giornate dedicate alle prove preselettive saranno due ed i candidati ammessi alla preselettiva sono: 881 per il concorso come agente di Polizia Locale, 850 per quello di istruttore amministrativo/contabile e 480 per istruttore Direttivo Amministrativo.

Foto: Telebari.it