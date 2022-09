Common Ground, incontro a Bisceglie con il procuratore Renato Nitti

Il procuratore capo di Trani Renato Nitti ospite a Bisceglie di Common Ground, il percorso di formazione alla cittadinanza attiva ideato da Associazione 21 e Cercasi un fine. Appuntamento domenica 11 settembre alle 17.00 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.

Al centro dell’incontro con il procuratore Nitti, dal titolo “…concorrere al progresso”, riprendendo l’articolo 4 della Costituzione, il tema della criminalità nel nostro territorio ma anche della cosiddetta “cultura criminale” e delle influenze che attraversano la società, con particolare riferimento agli adolescenti e ai giovani.

“Siamo molto contenti di accogliere a Bisceglie il procuratore Nitti – spiegano da Associazione 21 – Il tema è di quelli importanti e siamo certi che in tanti non perderanno questa opportunità di dialogo e confronto. Come tutti gli incontri di Common Ground, l’appuntamento è ad ingresso libero e aperto a tutti”.

Quello con il procuratore Nitti è il terzo incontro dell’edizione 2022 di Common Ground, percorso di formazione alla cittadinanza attiva patrocinato dal Comune di Bisceglie e realizzato con il sostegno di 35 associazioni attive sul territorio.

“Common Ground – continuano da Associazione 21 – è uno spazio comune di riflessione, confronto e approfondimento sui temi della cittadinanza, della partecipazione, dell’impegno sociale, della politica intesa come cura del bene comune e arte di costruire il futuro. Un modo per imparare l’uno dall’altro e sentirsi sempre più cittadini”.

I prossimi incontri prevedono gli interventi di Alfredo Lobello, economista civile (2 ottobre), Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente ANCI (6 novembre), e Pietro Castoro, Centro studi Torre di Nebbia (4 dicembre).

Per info su Common Ground, l’Associazione 21 ha messo a disposizione l’indirizzo mail commonground@21bisceglie.it e i propri canali social su Facebook e Instagram. Ai frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per gli studenti alla richiesta dei crediti formativi.