Common Ground 2022 chiude il suo percorso con un incontro sull’ambiente

L’appuntamento con l’ultimo incontro del 2022 di Common Ground, il percorso di formazione alla cittadinanza attiva organizzato da Associazione 21 e Cercasi un fine, è previsto per oggi 4 dicembre alle 17.00 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.

Obiettivo dell’incontro è quello di riflettere sull’attualissimo tema dell’ambiente. Il pomeriggio di dialogo sarà guidato da Pietro Castoro del Centro Studi Torre di Nebbia, per il quale, sin dalla fondazione del 1988, ha scritto e curato diverse opere dedicate al territorio dell’Alta Murgia.

“Così come per l’incontro con il sindaco di Bari Antonio Decaro organizzato a novembre – spiegano gli organizzatori – l’appuntamento con Pietro Castoro parte dall’articolo 9 della Costituzione, che con le modifiche dello scorso febbraio prevede anche la tutela di ambiente, biodiversità e ecosistemi. Un passaggio storico per l’Italia”.

“Common Ground – concludono da Associazione 21 – è uno spazio comune di riflessione, confronto e approfondimento sui temi della cittadinanza, della partecipazione, dell’impegno sociale, della politica intesa come cura del bene comune e arte di costruire il futuro. Un modo per imparare l’uno dall’altro e sentirsi sempre più cittadini”.

Per ulteriori informazioni, contattare l’indirizzo commonground@21bisceglie.it e i canali social su Facebook e Instagram dell’Associazione 21. L’ingresso agli incontri è libero e gratuito e ai frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per gli studenti alla richiesta dei crediti formativi.