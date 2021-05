Commemorazione Moro e Impastato, Angarano: “Il loro esempio non portà mai morire” / FOTO

Nella mattinata odierna la comunità biscegliese, guidata dal Sindaco Angelantonio Angarano, ha onorato la memoria di Aldo Moro, ritrovato cadavere in una Renault 4 in via Caetani a Roma il 9 maggio del 1978. Nello stesso giorno fu rinvenuto il corpo senza vita del giornalista Peppino Impastato a Cinisi.

“Oggi è doveroso onorare la memoria di questi due grandi Uomini – ha commentato Angarano – e tramandare ciò che non potrà morire mai: il loro luminoso esempio. Moro servì lo Stato con lungimiranza e dedizione, guidato dai valori della democrazia e della libertà. Impastato ebbe il coraggio di non chinare il capo dinanzi alla mafia, lottando fino all’estremo sacrificio per i principi di legalità e giustizia in un contesto complicatissimo”.

“Stamane ricordando simbolicamente tutte vittime del terrorismo – prosegue il primo cittadino – con una ristretta rappresentanza di Autorità civili e militari, presenti anche l’Onorevole Davide Galantino ed il Consigliere Regionale Francesco La Notte, abbiamo deposto corone di alloro in via Aldo Moro e in via Martiri di via Fani. Il nostro pensiero oggi va anche a Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino e Giulio Rivera, gli agenti della scorta che il 16 marzo del 1978 persero la vita durante il rapimento dello Statista della Dc, mentre compivano il loro dovere”.