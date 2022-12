Comando provinciale Carabinieri: pubblicati i dati relativi alle attività operative nel 2022

Il colonnello Alessandro Andrei, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri mattina, ha elencato i dati relativi alle attività svolte sul territorio nel corso del 2022 dal comando.

Da evidenziare le tre operazioni di servizio: la “Red Eagles” a febbraio, che ha portato a 11 ordini di esecuzione pena per condanne irrevocabili per associazione finalizzata a traffico/spaccio di stupefacenti, l’operazione “Corvo” di maggio, che ha condotto alla misura cautelare in carcere per 3 persone emessa dall’AG di Trani per estorsione, incendio e intestazione fittizi di beni, con sequestro preventivo 3 esercizi commerciali e un’auto, e infine l’operazione “Madre Terra” di novembre della Stazione Minervino e Compagnia di Andria. Quest’ultima ha portato a misura cautelare per 17 persone, indagate per più episodi di estorsione, danneggiamento (anche tramite incendio), furto, incendio, ricettazione, illecita concorrenza, induzione indebita a dare o promettere utilità, uccisione di animali e detenzione illecita di arma da fuoco, occorsi nell’ambito della Provincia e riferibili alla cosiddetta criminalità rurale.

L’attività dei Carabinieri in provincia è stata poi caratterizzata da: