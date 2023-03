Centri per l’impiego Bat: più di 200 annunci con oltre 680 persone da assumere / DETTAGLI

L’ultima rilevazione del report incorona “Turismo e ristorazione” e “Commercio, vendita e artigianato” come settori in cui si concentrano le maggiori richieste da parte delle aziende. I dati raccolti sui servizi offerti dai Centri per l’impiego confermano il trend positivo sui servizi dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nel report, si registra infatti la ricerca di 681 risorse da parte delle imprese della Sesta provincia, con un incremento stabile del 5% rispetto alla rilevazione precedente.

Continua in modo costante anche la crescita degli annunci aperti, arrivati al numero di 206, un evidente segnale del perfezionamento del processo di Incontro Domanda-Offerta di lavoro (IDO) attraverso lo scouting di offerte di lavoro proposte dalle aziende del territorio. Sono incoraggianti anche i dati emersi sul numero di persone assunte attraverso le prestazioni svolte dal Centri per l’impiego della Sesta provincia: quasi un annuncio su quattro trova infatti candidati con i giusti requisiti. Risulta buona la coerenza tra le candidature pervenute e i requisiti richiesti per ogni offerta di lavoro, con una media regolare di 5 curricula trasmessi per ogni posizione aperta.

Le proposte di lavoro dei Centri per l’impiego assicurano opportunità lavorative e formative specifiche per ogni tipologia di utente. Nell’infografica allegata sono riepilogati in sintesi gli annunci proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per categorie.

Al vertice, in crescita, “Turismo e ristorazione” con 209 persone ricercate

Segue “Commercio, vendita, artigianato” con 191 risorse richieste.

In aumento “Costruzioni, impianti, immobiliare” (83), “Industria, trasporti, metalmeccanico” (64), “Amministrativo, Ict e servizi digitali” (58) e “Sanità, servizi alla persona e pulizia” (15).

Stabili “Tessile, abbigliamento e calzaturiero” (58) e “Agricoltura e agroalimentare” (3).

Nel report, raggiungibile al seguente link:

https://issuu.com/arpal-centrimpiegobat/docs/_22febbraio_23_offerte_bat_issuu, sono specificati i requisiti specifici degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.

Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Per promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l’impiego della Bat hanno creato il canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”, a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat , in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.