C’è anche un biscegliese in una delle start-up vincitrici a Digithon 2023

C’è anche un po’ di Bisceglie in una delle start-up vincitrice a Digithon 2023. Massimiliano Dell’Olio, classe ’96, è infatti uno dei membri del team di AGR–E, premiata con il Premio BINP consegnato alla presenza del Presidente di Confindustria BAT Sergio Fontana e del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino.

L’obiettivo centrale del progetto vincitore AGR-E è la riduzione significativa dell’impatto ambientale delle aziende agricole. Come? Attraverso la semplificazione dell’adozione di pratiche agricole sostenibili, il tutto agevolato tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa.

Il Premio BINP non rappresenta solo un riconoscimento per AGR-E, ma è anche un trampolino di lancio per il loro futuro. Il premio permetterà di perfezionare ulteriormente la definizione della loro iniziativa imprenditoriale e ad orientarsi verso la presentazione dell’idea di business a uno dei fondi di venture capital (VC) partner del programma.

Nel team, insieme a Dell’Olio, anche Riccardo Caro, Luisa Centonze, Massimiliano Dell’Olio, Donato Liberto e Davide Vadacca.