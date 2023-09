Carriera: “Uffici Confcommercio disponibili per invio richiesta riconoscimento Impresa Storica”

Il 30 settembre 2023 scade il termine per richiedere alla Regione Puglia il riconoscimento di Impresa Storica. Un riconoscimento di grande prestigio che attesta costanza, dedizione e servizio sul territorio.

L’istanza da presentare dovrà rispettare alcuni requisiti fissati dalla Regione Puglia ed essere allegata alla modulistica necessaria. Per l’ottimale invio delle richieste basterà recarsi presso lo sportello del Centro di Assistenza Tecnica Confcommercio a Bisceglie in via Cap. Francesco Gentile n. 13.

«Alcuni giorni fa la Regione Puglia, presso la Fiera del Levante di Bari, ha elargito il riconoscimento a 39 attività storiche pugliesi con oltre 70 anni di attività, tra cui La Nascente di Bisceglie, a cui è stata consegnata la maiolica “Patrimonio di Puglia”», ricorda Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.

«Invito, pertanto, i commercianti biscegliesi, le cui attività abbiano trent’anni e oltre di presenza sul territorio, a recarsi presso i nostri uffici per compilare le domande che saranno corredate da tutta la documentazione necessaria. Il nostro staff sarà disponibile a seguire l’iter dall’invio all’esito finale della domanda. Quello di ‘Impresa Storica di Puglia’ è un’attestazione di costante operosità al servizio della comunità, un riconoscimento importante e che conferisce il giusto merito a quanti operano da decenni nell’ambito del Commercio, dei Pubblici Esercizi e dell’Artigianato».