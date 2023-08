Carriera: “Bicomix, Libri nel Borgo Antico e Digithon sono idee vincenti. Complimenti”

«A poche ore dall’avvio ufficiale della quattordicesima edizione dell’evento, tengo a rivolgere un grande in bocca al lupo e sentimenti di vera gratitudine allo staff di Libri nel Borgo Antico per quanto è capace, ogni anno, di dar vita a un appuntamento di grande richiamo sul piano socio-culturale e, aggiungerei, economico-produttivo e che dà lustro alla nostra città che sale alla ribalta sul piano nazionale», scrive così il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, parlando del Festival Letterario che sarà inaugurato stasera, 24 agosto, con una ouverture teatrale a cura di Gianluigi Belsito per poi dare spazio ai tre giorni di rassegna e di conversazioni con gli autori dal 25 al 27 agosto nelle piazze del centro storico e in zona porto.

«Confcommercio Bisceglie sposa pienamente progetti di così ampio respiro e che portano in città personalità autorevoli del mondo dell’informazione e dello spettacolo, della cultura, dello sport, della letteratura – sottolinea Carriera – così come abbiamo inteso fare per il Bicomix che, giunto alla sua quarta edizione, ha inanellato quest’anno una serie di risultati encomiabili in termini di consensi e di partecipazione che accreditano l’evento, e non ne avevamo dubbi, come di grande spessore artistico-culturale».

«Altra dimostrazione della vivacità e dell’attenzione verso il futuro e l’innovazione saranno i quattro giorni della maratona delle idee digitali Digithon che, prossima settimana, porteranno a Bisceglie esponenti rilevanti del panorama digitale, aziendale, artistico, giornalistico e, soprattutto, giovani startupper che presenteranno la loro idea per l’immediato futuro. Anche in questo caso auguri di buon lavoro a tutto il team di Digithon e complimenti per l’impegno e la passione profusi».

«Si tratta di eventi che non solo uniscono socialità e idee (culturali, digitali, artistiche che siano), ma che ravvivano il tessuto economico e commerciale nel centro storico e in città come appuntamenti di grosso richiamo sono chiamati a fare: lavorare bene per lavorare tutti», conclude Carriera.