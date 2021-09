Cambia momentaneamente la viabilità in via Prof. Mauro Terlizzi, lavori previsti per i prossimi mesi

Cambia momentaneamente la viabilità in una zona centrale della città. Limitazioni sono previste, infatti, in via Prof. Mauro Terlizzi nei prossimi mesi.

Come si legge nell’ordinanza 135 dello scorso 26 agosto, vi sono “Limitazioni alla circolazione veicolare in via Prof. M. Terlizzi dal 30 agosto 2021 al 28 febbraio 2022 per eseguire lavori di montaggio e stazionamento di una gru a torre, al servizio del cantiere in attuazione al programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di proprietà comunali, 2 fabbricato per complessivi 30 alloggi”.

La presenza di due cartelli di divieto d’accesso indicano che non si potrà percorrere via Prof. Mauro Terlizzi per raggiungere il centro cittadino provenendo da via Galileo Galilei o via Papa Giovanni Paolo II.