Calici nel Borgo Antico, solidarietà e servizio al territorio al centro dell’edizione 2022

Nel corso degli anni, l’Associazione “Borgo Antico”, con l’organizzazione della kermesse enogastronomica Calici nel Borgo Antico, ha messo in campo numerose azioni finalizzate all’inclusione sociale e alla solidarietà. Diverse sono le donazioni effettuate in favore di organizzazioni biscegliesi attive quotidianamente sul territorio cittadino nell’aiutare le fasce di popolazione più fragili e nel realizzare progetti a scopo benefico. Un’attenzione alla coesione sociale destinata a rinnovarsi con l’edizione 2022, che si concluderà il 9 e 10 dicembre a Bisceglie.

Parte del ricavato anche quest’anno sarà devoluto in beneficenza, con l’obiettivo di contribuire ancora una volta alla realizzazione di iniziative importanti per la comunità cittadina e di sostenere l’attività delle associazioni che, con grande spirito di sacrificio, operano a Bisceglie.

Quello con la solidarietà è un impegno che l’Associazione “Borgo Antico” svolge con costanza, tanto da essere diventato un elemento caratterizzante dell’attività associativa, al pari di quello per la promozione culturale. Un impegno nato dall’idea di sostenere il rilancio del centro storico di Bisceglie e che nel tempo è andato via via ampliandosi, nella convinzione che cultura e sviluppo sociale non possano essere mai considerate separatamente.

I ticket degustazione per le due serate finali di Calici nel Borgo Antico 2022 saranno acquistabili in loco presso i punti vendita allestiti.

L’evento si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e della Regione Puglia, con il patrocinio della Camera di Commercio di Bari, e con la collaborazione di Confcommercio Bisceglie e Assolocali.