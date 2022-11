Calici nel Borgo Antico: oggi la prima serata con l’accensione delle luci d’artista

Al via oggi, venerdì 18 novembre, la nuova edizione di Calici nel Borgo Antico nelle strade del centro storico di Bisceglie. Più di trenta rinomate cantine e aziende agricole pugliesi aspettano i visitatori per far scoprire loro tanti vini eccellenti da assaporare.

La prima delle tre serate si aprirà alle ore 19 in Piazza Duomo, quando finalmente verrà rivelata la suggestiva illuminazione d’artista a tema natalizio. Quest’anno lo spettacolo di luci sarà realizzato utilizzando proiettori a bassa intensità, per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico senza per questo rinunciare all’atmosfera di festa.

L’Associazione Borgo Antico, che organizza l’evento, invita tutte le famiglie e tutti i bambini ad assistere all’accensione delle luci di Natale e a scoprire la sorpresa che c’è in serbo per loro.

Calici nel Borgo Antico, in programma da venerdì a domenica, coniugherà ancora una volta l’eccellenza enologica con la bellezza e il gusto. I ristoratori biscegliesi proporranno infatti un assaggio di alcune delle più sfiziose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità del territorio e per i prodotti caratteristici della nostra regione.

I ticket degustazione saranno acquistabili in loco presso i punti vendita allestiti nel centro storico di Bisceglie.

L’evento si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e della Regione Puglia, il patrocinio della Camera di Commercio di Bari e la preziosa collaborazione di Confcommercio Bisceglie e Assolocali.