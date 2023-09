Buoni risultati per la raccolta beni alimentari di Caritas Bisceglie e Comitato Feste Patronali / FOTO

È di 1600 chilogrammi il dato complessivo che ha prodotto la raccolta di beni alimentari, frutto della sinergia tra Caritas Bisceglie e Comitato Diocesano Feste Patronali.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione sempre in occasione della festa della Madonna Addolorata, è stata effettuata l’8 ed il 9 settembre in nove supermercati biscegliesi.

Collaborazione e coordinamento sono stati il punto di forza con la coesione tra i volontari delle Caritas parrocchiali, gli associati delle Confraternite della nostra Zona Pastorale, i giovani del Rotaract, quelli del Comitato Feste Patronali ed i giovani del Servizio Civile Volontario della Caritas. 60 persone di età diverse, ma tutti uniti per un obiettivo in favore delle fasce più bisognose della nostra cittadina.

“Non sono mancati gesti di grande generosità – si legge nella nota – da parte di anziani che non hanno esitato a donare qualcosa per gli altri; momenti che hanno dato commozione soprattutto quando genitori hanno spiegato ai bimbi il motivo del loro dono e li hanno spinti a depositare qualcosa nel carrello Caritas; donazioni anche da parte di alcuni gestori/proprietari di supermercati”.

“La generosità riscontrata tra i nostri concittadini ci rincuora e ci sprona a continuare su questa strada” è il commento a caldo del Presidente Feste Patronali Nico Dell’Orco.

“La Caritas si sente supportata e sostenuta in queste occasioni nella sua opera di sostegno verso i più deboli che la pandemia, la mancanza di lavoro, le infermità di vario genere rendono ancora più fragili” ha commentato Sergio Ruggieri, coordinatore della Caritas cittadina, che ha concluso: “la solidarietà e la condivisione è l’unico modo per far fronte alle tantissime situazioni di disagio e vulnerabilità crescente. Ognuno nel suo piccolo può far molto se fatto con Amore”.