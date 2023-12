Borgo del Natale: si apre un weekend all’insegna della musica e delle bontà gastronomiche

Sarà un fine settimana all’insegna della musica e delle bontà gastronomiche quello che ci si appresta a vivere nel Borgo del Natale nel centro storico di Bisceglie, pronto ad accogliere visitatori e famiglie in una magica atmosfera di gioia e condivisione.

Si comincia venerdì 1 dicembre, alle ore 20, con il coro natalizio a cura degli alunni delle quinte classi del IV circolo didattico, plesso Cosmai. Sabato, invece, sempre alle ore 20, toccherà al tenore Girolamo Binetti intonare le più celebri e apprezzate arie d’opera in Piazza Duomo.

Grande conclusione domenica 3 dicembre, a cominciare dalle ore 19.30, con la street band “Sotto alle casere vostre”, che si muoverà per le vie del centro storico. Alle ore 20, invece, spazio alle “note del Natale” con Gioia Squeo dell’Iiss “Dell’Olio”.

Nella serata di domenica, inoltre, i ristoratori biscegliesi delizieranno i visitatori con alcune delle pietanze tipiche del Natale pugliese, allestendo un vero e proprio itinerario del gusto diffuso in tutta la città vecchia. Ospite d’eccezione della serata sarà il simpaticissimo e seguitissimo Michele Monopoli, agricoltore pugliese divenuto un fenomeno sul web.

Nelle tre serate, i bambini potranno divertirsi nel Grande Villaggio di Babbo Natale: il luogo d’incanto in cui trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, che coinvolgeranno i più piccoli in divertenti laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Le attività sono completamente gratuite, ma l’invito a tutti coloro che parteciperanno alle iniziative è quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito da Associazione “Borgo Antico” o di acquistare un regalo dal mercatino solidale in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con Anpa, Suore di Villa Giulia, Ail e Associazione Diversamente Uguali. Si accettano donazioni libere che saranno devolute alla Caritas Bisceglie.