Bisceglie ricorda De Trizio e De Cillis, caduti nelle missioni internazionali per la pace

Venerdì 12 novembre, giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, Bisceglie onorerà la memoria di due valorosi e coraggiosi Concittadini che hanno sacrificato la vita per portare soccorso e sostegno in territori martoriati dalla guerra e dalle persecuzioni: Carlo De Trizio, M.A.s.U.P.S. (Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) dei Carabinieri deceduto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq, e Pierdavide De Cillis, Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano morto ad Herat, in Afghanistan, nel 2010.

Alle ore 10.30 una santa messa sarà celebrata da Don Francesco Colangelo nella cappella del cimitero comunale alla presenza di Autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma. A seguire sarà scoperta una lapide commemorativa in memoria di Pierdavide De Cillis al Sacrario Militare e sarà deposta una corona di alloro sulla tomba di Carlo De Trizio.