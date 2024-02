Bisceglie, pubblicato bando selezione per autorizzazione di due trenini turistici

Il Comune di Bisceglie ha pubblicato un avviso di selezione per il rilascio di due autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di trenini turistici su gomma nel territorio cittadino per l’anno 2024.

Le domande, redatte esclusivamente facendo uso dell’apposito modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente alla pec attivitaproduttive@cert.comune.bisceglie.bt.it entro le ore 12 del 1° marzo.

“Un ulteriore servizio da mettere a disposizione dei turisti per fare ammirare le bellezze di Bisceglie, con il nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Oltretutto il trenino faceva già parte della nostra tradizione. È difatti rimasto nei ricordi di tutti il trenino che faceva il giro della villa comunale. Chi di noi non ha mai fatto un giro? Quindi i due trenini turistici su gomma rappresentano, da un lato, un nuovo elemento di promozione e, dall’altro, un piacevole ritorno che certamente sarà apprezzato anche dalla nostra Comunità”.

Un lavoro che ha visto in prima linea gli Assessorati al Commercio e al Turismo, coordinati da Onofrio Musco e Maurizio Di Pinto, in sinergia con il Dirigente del Suap, Michele Cirrottola, e i dipendenti comunali che hanno lavorato al bando. I nuovi trenini turistici seguiranno due tragitti, con partenza in entrambi i casi da piazza Vittorio Emanuele II. Uno percorrerà la litoranea di Ponente, l’altra il centro storico e il porto.

Per consultare i requisiti, le modalità di partecipazione, i criteri di assegnazione dei punteggi e tutte le informazioni utili è possibile consultare il bando pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Bisceglie all’indirizzo https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=588&area=H.