Bisceglie, iniziati lavori potenziamento infrastruttura distribuzone energia elettrica

Sono iniziati nella mattinata di oggi, lunedì 19 febbraio, i lavori in alcune zone della Città per il potenziamento della cabina elettrica e il miglioramento delle infrastrutture relative alla distribuzione di energia elettrica. Gli interventi procederanno per step successivi, in modo da limitare i disagi alla circolazione stradale.

Nella prima settimana, da oggi, i tratti interessati dai lavori sono in via Imbriani (dall’incrocio con via cardinale Dell’Olio all’incrocio con via Piave) e in corso Dott. Sergio Cosmai e corso Garibaldi (dal dog park, fino all’incrocio con via Piave).

Dalla settimana successiva si procederà progressivamente su via Piave: prima dall’incrocio con via Imbriani all’incrocio pentavia, a seguire dall’incrocio pentavia fino all’incrocio con via Vittorio Veneto ed infine il tratto compreso tra via Vittorio Veneto e Corso Garibaldi. I lavori su via Piave dureranno circa dieci giorni per ogni succitato step.

Con l’avanzare dei cantieri, le strade interessate dai lavori subiranno modifiche al transito veicolare, con temporanei divieti di transito e sosta ove necessari, secondo le caratteristiche strutturali delle vie nelle quali si opera.

“Si tratta di lavori di interesse pubblico per l’erogazione di servizi migliori alla cittadinanza. Chiediamo pertanto a tutti la massima collaborazione affinché si possa consentire lo svolgimento delle opere in massima sicurezza e nel più breve tempo possibile. Al termine dei lavori il manto stradale sarà messo in sicurezza con ripristini temporanei, ai quali seguiranno, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, i ripristini di asfalto definitivi, a regola d’arte. Chiaramente seguiremo le operazioni con molta attenzione”, ha dichiarato l’Assessore alle manutenzioni Angela Monterisi.

L’andamento dei lavori potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.