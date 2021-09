Bisceglie Illuminata alle donne afghane, “Noi siamo con voi, non vi lasciamo da sole”

Bisceglie Illuminata esprime la sua solidarietà nei confronti del popolo afghano e della situazione che imperversa nel territorio. Lo fa con un gesto importante, mettendoci la faccia. Un gesto di forte impatto fatto da Lucrezia Papagni, Elisabetta Monopoli, Paola Mastrapasqua, Mariapia De Feudis, Maria Mastrapasqua e Nunzia Pasquale.

“In particolare ci rivolgiamo alle donne afghane – si legge nella nota – maggiori vittime della Sharia, imposta dai Talebani. Le ragazze del movimento hanno deciso di dar voce ai loro desideri di libertà”. “Noi siamo con voi, non vi lasciamo da sole.”

“La nostra campagna si impegna nella difesa dei diritti umani universali e nella loro riconquista. Per questo invitiamo i cittadini Italiani (Primo Paese UE per l’accoglienza dei profughi afghani) ad offrire agli afghani ospitalità e la speranza di un futuro più prosperoso. Non voltiamoci dall’altra parte, aiutiamo il popolo afghano e in particolare le donne, affinché possano (ri)conquistare il loro posto nella società”.