Avis organizza due raccolte straordinarie di sangue per il mese di novembre / DETTAGLI

L’Avis di Bisceglie organizza due raccolte straordinarie di sangue nel mese di novembre. Domenica 6 novembre e domenica 20 novembre, presso il centro trasfusionale dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, sarà possibile, previa prenotazione al numero 3460527760, donare e compiere un gesto nobile che può salvare vite oltre a tenere d’occhio la personale situazione sanitaria: a pochi giorni dalla donazione, infatti, giungono al donatore le analisi gratuite del sangue per monitorare il proprio stato di salute.

L’Avis Bisceglie ricorda anche gli appuntamenti ordinari del lunedì, del venerdì e del sabato, dalle 8 alle 10:30, sempre previa prenotazione e sempre presso il centro trasfusionale del nosocomio biscegliese. I volontari ricordano anche che è possibile prenotare la donazione di plasma. Basta specificarlo via whatsapp o chiamando il numero già menzionato.

Può donare il sangue chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i 70, peso corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi, pressione arteriosa sistolica 110 – 180 mmHg, polso 50/100 battiti/min. regolare, emoglobina non inferiore a 12,5 g/dL per le donne e a 13,5 d/dL per gli uomini.