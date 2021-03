Avis Bisceglie, quando e dove è possibile donare e come prenotare / DETTAGLI

L’Avis di Bisceglie ricorda ai donatori e a quanti vogliano farlo per la prima volta che è possibile donare sangue ogni lunedì, venerdì e sabato in lin Via Lamarmora n. 6 (sede associativa, attigua alla chiesa di san Michele dei Cappuccini).

Necessaria la prenotazione al numero 3460527760 (anche messaggio Whatsapp).

I volontari dell’associazione biscegliese sottolineano l’importanza di questo semplice ma nobile gesto capace di salvare vite. Ricordano inoltre che ciascun donatore riceverà l’esito delle proprie analisi, gratuitamente, presso il proprio domicilio. Un’azione, dunque, che monitora anche lo stato di salute dei donatori.